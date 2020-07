Positivi al Covid-19 due nigeriani rientrati dal loro Paese, sono in isolamento

ROVIGO - Sono due cittadini nigeriani di ritorno dal loro Paese di origine gli ultimi nuovi positivi scoperti dall'Ulss 5 Polesana. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 465. I due nigeriani risiedono in Medio Polesine, erano in isolamento dal giorno del rientro come da disposizioni dell’ordinanza regionale 64 del 6 Luglio.

"Questi due casi testimoniano l'efficacia dei controlli su chi rientra in Veneto" ha commentato il direttore generale, Antonio Compostella.

Non si segnalano invece positività né tra gli ospiti né tra gli operatori nelle strutture residenziali protette. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 57.497. Le persone sottoposte a tampone sono 24.809. Rimane fermo a 417 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 12 le persone attualmente positive. Ad oggi sono 146 i soggetti sottoposti a isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA