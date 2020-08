Coronavirus, tre nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, un uomo e due donne positivi ai controlli

ROVIGO - Non si arresta la crescita dei contagi al Covid anche in Polesine. Sono tre i nuovi positivi tra i residenti con il totale dei contagiati che da inizio epidemia è arrivato a quota 521. Si tratta di un uomo del 1962, residente a Rovigo che era già in isolamento ed è asintomatico, e di due donne una di 46 anni e una di 20 anni già in isolamento, la prima è asintomatica, mentre la più giovane residente a in Basso Polesine, presenta una leggera sintomatologia ma non necessita di ricovero.

RICOVERI

Non vi sono attualmente pazienti ricoverati per Covid-19 nelle strutture dell'Ulss 5 né nelle case di riposo e residenze protette si segnalano positività tra gli ospiti e tra gli operatori.

TAMPONI

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 70.373. Le persone sottoposte a tampone sono 28.583.

GUARIGIONI

Sono 424 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 61 le persone attualmente positive in provincia. In isolamento domiciliare ci sono 374 persone.