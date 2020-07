PORTO VIRO - Schiaffi, calci, pugni sulla schiena, ma anche sulla pancia di una ragazza allora 24enne, che era stata precedentemente la sua compagna e che aveva avviato una nuova relazione. Tanto che in quel momento era incinta di sette settimane. E proprio a causa di quelle lesioni, ha poi perso il bambino. Ieri il 42enne Stefan Mihai Negura, nato e attualmente residente in Romania, è stato condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione.

Oltre all’accusa di interruzione di gravidanza non consensuale, doveva rispondere anche di altre accuse, sempre per quanto accaduto nella medesima occasione, il 21 maggio del 2015 a Porto Viro. La sua furia, oltre che sulla donna alla quale, oltre alla perdita del bambino che teneva in grembo, ha provocato anche altre lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 6 giorni e che ha minacciato brandendo un coltello da cucina costringendola a chiudersi in camera, terrorizzata, fino all’arrivo dei carabinieri temendo che l’uomo la potesse accoltellare, si è rivolta anche nei confronti del nuovo compagno di lei, allora 53enne. Al quale la coltellata l’ha assestata davvero, piantandoglielo su un ginocchio nel corso della colluttazione.

IL PROCESSO

Una storia triste sotto molti punti di vista e particolarmente delicata anche sotto il profilo emotivo, perché la vittima è stata costretta a ripercorrere una pagina dolorosa della propria vita. Ed è sostanzialmente sulla testimonianza della donna e del suo allora nuovo compagno che si è imperniato il processo, con le indagini scaturite subito dopo i fatti, sulla base delle prime deposizioni rilasciate ai carabinieri accorsi dopo la lite. Eppure quel giorno era nato all’insegna dell’amicizia, la ragazza era andata a prendere l’ex all’aeroporto, di ritorno dalla Romania, dove trascorreva e trascorre lunghi periodi. Nulla faceva presagire un epilogo di violenza. Invece è stato proprio quello che è successo, a quanto risulta, alla notizia della nuova relazione della ragazza e del fatto che aspettasse un figlio dal nuovo compagno.

La sentenza di primo grado, pronunciata dal giudice Laura Contini, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di lesioni, violenza privata e interruzione di gravidanza. A difendere Negura, l’avvocato Angela Zambelli: «Ho chiesto la sua assoluzione in quanto non vi erano gli elementi sufficienti a livello di istruttoria per arrivare a una condanna. Attendiamo le motivazioni della sentenza, poi valuterò se fare appello e spero che Negura si metta in contatto con me. In tutto questo tempo mai l’ha mai fatto. È stata una difesa difficile anche perché non vi è mai stata la possibilità di sentirlo e quindi di valutare la sua posizione. Si è disinteressato di questo procedimento e credo che questo, oltre a rendere meno facile la completa ricostruzione dell’accaduto, non lo abbia aiutato».

