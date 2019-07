di Elisa Cacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO VIRO - Da Adria ad Porto Viro.hanno cambiato zona e a cadere nel trucco è stato un automobilista a Porto Viro. A diffondere l'allarme, invitando a tenere gli occhi ben aperti quando ci si imbatte in questo genere di situazioni, è stato un gommista che ieri mattina si è trovato alle prese con un cliente caduto nella rete dei truffatori. Era da poco stato in una delle attività che si affacciano da via Po Vecchio sulla Statale Romea, quando rientrando in auto ha presto notato che qualcosa non andava e che, per l'appunto, una delle ruote era forata. Sceso per controllare la situazione si è rivolto all'autofficina Sarto Gianfranco di Sarto Roberto per effettuare la riparazione. Il gommista ha stabilito che il foro sulla gomma non fosse affatto accidentale ma pareva essere stato fatto intenzionalmente. Oltre a ritrovarsi con una gomma da sostituire, il cliente aveva però