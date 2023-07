PORTO VIRO - L’Amministrazione comunale prende tempo sul caso piscina e annuncia un incontro in cui verrà chiarita la situazione. Dopo gli annunci su una rapida soluzione alla vertenza, la situazione però non si è sbloccata e ora il primo cittadino Valeria Mantovan torna sull’argomento “piscina”, cercando di fare chiarezza a numerosi dubbi e questioni che sono stati sollevati in questi giorni, tramite un video caricato sulla propria pagina Facebook.



LA VERTENZA

La struttura, di proprietà di un leasing e affidata in gestione alla società privata Sport Service, era stata costretta a chiudere a causa delle misure imposte in tempo di emergenza pandemica, incapace di sopperire ai costi di gestione in un periodo in cui l’affluenza al polo natatorio era stata ridotta drasticamente, o addirittura completamente vietata. Allorché la società aveva deciso dapprima di chiedere aiuto direttamente all’Amministrazione comunale, per poi intentare due procedimenti civili per un valore di circa un milione di euro, dopo aver riscontrato da parte dell’Amministrazione Veronese la volontà di non collaborare. A ciò andò ad aggiungersi la volontà, sempre da parte della Sport Service, di recedere il contratto col Comune di Porto Viro, richiedendo una ulteriore cifra di 1,4 milioni di euro (ossia il valore delle opere realizzate).



LA RICHIESTA

Tale richiesta, ricordato il sindaco nel video postato sulla propria pagina social, era permessa da una legge, introdotta in periodo di pandemia per aiutare i gestori degli impianti sportivi duramente colpiti dal Covid-19. Ora, come affermato dalla Mantovan, è stato deciso di riscattare la struttura, ferma da troppo tempo in questa situazione di stallo e con il rischio di finire per diventare un rudere impraticabile, oltre che di cattiva pubblicità per l’intera città. È stato dunque raggiunto un accordo con un privato che ha permesso di chiudere tutte le cause lasciate in sospeso, facendo entrare ora il Comune di Porto Viro in piena proprietà della piscina, che a breve dovrebbe accogliere i primi lavori di ristrutturazione.



L’ACCORDO

L’intero programma dei lavori verrà così annunciato alla cittadinanza con una serata di approfondimento che dovrebbe tenersi il prossimo settembre e in cui saranno mostrati i progetti per la futura cittadella dello sport che sorgerà nei pressi della piscina comunale, con il nome di “Delta Inclusive Sport Center” e che, come suggerisce il nome, sarà interamente inclusiva per le persone con disabilità.

Sulla questione, qualche giorno fa, si era esposta anche il precedente sindaco di Porto Viro Maura Veronese, la quale però aveva trovato inutile l’investimento di circa 2 milioni di euro per l’acquisto della struttura, sostenendo invece che l’attuale primo cittadino avrebbe invece dovuto occuparsi di garantire un tasso minore sul mutuo per i portoviresi, ai quali da quest’anno verrà applicato un tasso di 4,67 (incluso lo spread). Per il momento questo capitolo sembra tutt’altro che chiuso e, a oggi, l’unica certezza è che la nuova gestione sarà affidata a un privato.