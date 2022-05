PORTO VIRO - (E.Gar.) Tra due settimane, Porto Viro resterà privo del servizio di pediatria. Il 29 maggio, dopo oltre vent'anni d'esercizio in paese, chiuderà l'ambulatorio della pediatra Maria Laura Rossi che andrà in quiescenza. E purtroppo, anche se la cosa era nota da tempo, l'eventuale sostituzione potrà avvenire solo in un futuro non vicinissimo, cosa che costringerà i genitori dei bambini a scegliere per un periodo imprecisato tra le opzioni che l'Ulss 5 ha proposto. La prima e più ovvia soluzione è quella di scegliere un sostituto tra i pediatri che attualmente operano nel distretto di Adria, mentre per i bambini che hanno già compiuto il sesto anno di età l'alternativa è quella di scegliere un medico di medicina generale operante nello stesso Distretto. In entrambi i casi, per effettuare la nuova scelta è necessario recarsi presso lo sportello amministrativo del Punto sanità - dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, e il mercoledì dalle 14 alle 16.30 - con la tessera sanitaria del figlio o inviare la richiesta con modalità telematica all'indirizzo di posta cssportoviro@aulss5.veneto.it, allegando il modulo di scelta, la tessera sanitaria del bimbo, il documento d'identità del genitore e un recapito telefonico.

Dopo aver scritto al direttore del Distretto 2 dell'Ulss 5 Polesana, Maria Chiara Paparella, il sindaco di Porto Viro Maura Veronese ha spiegato attraverso i social che nessun pediatra ha dato la disponibilità ad assumere temporaneamente l'incarico di sostituzione della dott.ssa Rossi e non ha altresì avuto successo il tentativo di ricercare la figura tra i medici specializzandi. A questo punto, è stato chiesto alla Regione Veneto di pubblicare un posizione di zona carente straordinaria di pediatria di libera scelta con vincolo di apertura dell'ambulatorio a Porto Viro. Nel frattempo, ci si potrà rivolgere ai pediatri attivi nel distretto 2 di Adria o, per i più grandicelli, ai medici di base.