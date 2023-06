PORTO VIRO (ROVIGO) - (G. Gna.) Il Comune ha emesso un'ordinanza che vieta, da lunedì scorso, il transito dei pedoni e dei ciclisti nel tratto di strada che va dal ponte della Romea fino all'intersezione con la Sp 41. Tale divieto sarebbe stato motivato dal fatto che quella strada sarà percorribile esclusivamente da macchine agricole, deviando quindi il percorso di pedoni e ciclisti lungo la via Argine Po, quella che passa di fronte alla Ragioneria e tra le due chiaviche ottocentesche.

Dall'ordinanza si apprende che ciò è stato deciso dal Comune di Porto Viro per non mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini e dei turisti. A porre attenzione a questa vicenda è il membro dell'opposizione Mario Mantovan, il quale ha prontamente chiesto l'archiviazione dell'ordinanza: «Qui a Porto Viro sembra quasi che si voglia andare in controtendenza e, al contrario degli altri comuni limitrofi che si impegnano per favorire le zone a traffico limitato e le piste ciclabili, da noi l'unica presente viene chiusa per far passare quei pochi mezzi agricoli che ancora girano per le nostre strade. Voglio sperare che ci sia un errore altrimenti non ci sarebbe alcuna logica sulla decisione che il Comune ha deciso di adottare». Il percorso ciclabile in questione, è inserito negli itinerari ciclabili della Provincia di Rovigo, tant'è che lungo il suo tragitto sono disposti cartelli e apposita segnaletica per indicarlo.



Stasera alle 21 al Parco delle Dune primo appuntamento di una serie di serate a tema: sarà presentano il libro di Lucia Boni "Custode di Dune" un dialogo per due voci con Lara Mantovani e Patrick Bonardini con interventi musicali di Marco Baruffaldi.