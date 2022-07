PORTO VIRO - Sono iniziati il 29 giugno e proseguiranno per tutto il mese di luglio i lavori di manutenzione programmati da Anas del ponte sulla Romea che attraversa il Collettore Padano in prossimità del sottopasso per la cittadella dello sport. Un intervento che ha comportato il restringimento della carreggiata destra in direzione Venezia e, dopo le chilometriche code del giorno di apertura del cantiere, rappresenterà nelle prossime settimane un punto in cui inevitabilmente la circolazione sulla trafficata arteria vedrà dei rallentamenti nonostante sia stato mantenuto il doppio senso di marcia.

IL CANTIERE

Se tutto andrà per il verso giusto, dall’1 agosto il tratto stradale tornerà pienamente scorrevole, giusto in tempo per il grande esodo delle vacanze. Con tempistiche di poco difformi, dal 4 luglio al 5 agosto, ci sarà un intervento manutentivo anche su un altro ponte che ricade nel territorio cittadino, e cioè il ponte Pioppa, che in questo caso comporterà però la sospensione temporanea della circolazione di tutti i veicoli e del traffico ciclo-pedonale nell’intero tratto che va dall’intersezione con la Via Rusconi a quella con la Provinciale 41, un divieto di transito che esclude solo i residenti e frontisti, e la deviazione del traffico a monte delle chiusure con un totale transennamento e l’adozione della prescritta segnaletica di cantiere.

Con la chiusura del ponte Pioppa, la ditta Anese di Concordia Sagittaria (Venezia) potrà procedere in sicurezza agli interventi sul manto stradale che prevedono il rifacimento di massetto e cordoli, oltre alla completa sostituzione del guard-rail. Sempre in tema di provvedimenti che limitano o modificano la circolazione stradale, sono partite il 7 giugno e proseguiranno fino al 16 agosto le chiusure serali dalle 20.30 alle 24 nei giorni di martedì di via Roma e piazza Marconi, più l’istituzione del divieto di sosta nel parcheggio della scuola elementare Monsignor Sante Tiozzo nel quartiere di Donada, per consentire alla Pro Loco di Donada la realizzazione della manifestazione estiva “Sa ghè in piasa al marti” che nella parte finale diventerà il tradizionale Agosto Donadese.

DOSSI PEDONALI

Per contrastare il transito ad alta velocità su alcune strade urbane, invece, sono stati realizzati nuovi dossi pedonali rialzati in via Po di Levante, nella frazione di Porto Levante, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza e in via del Sambuco prima dell’intersezione con via Piave nel senso di marcia che da via XXIV Maggio porta verso via Corridoni. Sulla via Monti Turini, invece, è stato vietato il transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Con un provvedimento, infine, in via del Ginepro è stato riservato uno stallo di sosta per i veicoli al servizio di persone invalide.