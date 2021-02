Ferita in un frontale la nota regista Anita Gallimberti

PORTO VIRO - Uno scontro violentissimo, frontale, in via Galilei, la Provinciale 64 che da Ca' Cappello porta dritta verso Porto Levante, ha provocato gravissime lesioni a un trentenne portovirese che era al volante di una delle due auto, una Clio, e che è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Rovigo, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono fin da subito apparse particolarmente serie. Gravemente ferita, ma non in pericolo di vita anche una delle due persone che si trovavano a bordo dell'altra auto, una Punto. Si tratta della nota registra adriese Anita Gallimberti che ha riportato numerose fratture ed è stata invece subito trasportata alla Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro. Nei suoi confronti ieri, numerosissime testimonianze di affetto e di vicinanza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 di giovedì, nel primo tratto di via Galilei, poco dopo la rotonda che si trova all'uscita della Romea. Mentre gli operatori del 118 si sono occupati di prestare soccorso ai feriti, aiutati dai vigili del fuoco nelle delicate operazioni di estrazione dalle lamiere contorte delle due auto, i carabinieri della Stazione di Porto Viro e della compagnia di Adria hanno effettuato i rilievi per cristallizzare gli elementi che possano poi portare a una precisa ricostruzione della dinamica dello scontro. Si è poi proceduto alla rimozione dei due veicoli incidentati, rimasti completamente distrutti nell'impatto, con le rispettive parti anteriori accartocciate dallo scontro.

