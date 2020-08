Boxe, Andrea Roncon Junior sfida il campione italiano pesi medi Oliha

PORTO VIRO - Sale l'attesa per la grande boxe in programma stasera, dalle 20, al palazzetto dello sport di via XXV aprile. In particolare per il match clou che vedrà salire sul ring l’atleta di casa Andrea Junior Roncon, pronto a battersi per il titolo italiano professionistico dei pesi medi contro il campione in carica, l’astigiano Etinosa Godwind Oliha. Una sfida organizzata da Mario Loreni e fortemente voluta dalla Boxe Cavarzere, grazie anche a tanti sostenitori, come spiegato da Nicola Fontolan, coach di Roncon, durante il controllo dei pesi degli atleti, ieri pomeriggio all’Hotel Delta Park di Porto Viro. 71 e 700 il peso di entrambi alla bilancia.

Questo il programma della serata: alle 20 a dare il via agli incontri sarà un international contest di 4 riprese tra i medio massimi Pierpaolo Gasparello, debuttante chioggiotto della Boxe Cavarzere e il croato Stanco Jermelic. Subito dopo, in sei round, i superwelter Yassin Hermi di Firenze e il debuttante colombiano Jeisson Steet Vivas Castillo. Il terzo incontro, valido come quarto di finale del torneo delle cinture, vedrà sfidarsi Shoaib Paki Zaman di Bottio (Brescia) e Joel Santos di Lucca. Quarto incontro con i gallo Cristian Zara di Sassari e Pio Antonio Nettuno di Cesenatico mentre i medi Petru Chiochiu, atleta della palestra di Fontolan e Danilo Cioce faranno da apripista al big match della serata tra Roncon e Oliha. L’evento sarà a porte chiuse ma ci sarà comunque possibilità di vedere gli incontri in streaming dal sito della federazione pugilistica.

