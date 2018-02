Novantenne sola in casa con i banditi: serata di terrore a Porto Viro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO VIRO - Serie die soprattutto momenti di paura vissuti da unache era in casa e si è ritrovata i ladri nell’. Altri colpi sono stati messi a segno ai danni di varie attività commerciali di diverso tipo in paese, alcuni dei quali andati a segno, altri no, ma lasciando in tutte idelle effrazioni.Oggi la, di fronte a questi episodi, discuterà dell’emergenza sicurezza, mentre i residenti lamentano che lenon funzionano. Migliorano, intanto, le condizioni della 79enne aggredita dai malviventi a: l’anziana è uscita dalla