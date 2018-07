A 79 anni passeggia in centro con fucile giocattolo e scatena il panico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO VIRO - Un uomo armato è stato visto aggirarsi nel centro di Porto Viro, scatenando un’ondata di paura. Che la voce, circolata rapidamente, grazie anche al tam tam virtuale, non fosse uno scherzo è stato presto confermato dal fatto che i carabinieri si sono mossi in forze, con almeno tre pattuglie, per cercare di neutralizzare la persona in questione, poi rivelatosi essere un anziano molto conosciuto.IN CENTRO A DONADAL’allarme è scattato verso le 15, nel cuore di Donada. L’uomo, un 79enne del posto, in salute a parte gli inevitabili acciacchi dell’età, quando ha visto che i militari si stavano avvicinando ha mostrato quasi incredulità ed è poi stato subito chiarito che il fucile che aveva in mano era in realtà un giocattolo. L’anziano, quando ha capito che la sua passeggiata in via Roma aveva creato un vero e proprio allarme, si è subito scusato, mortificato per aver fatto sì che si mettesse in moto un vero e proprio dispositivo di sicurezza come nei casi di episodi di terrorismo, vero o presunto. Di solito, infatti, l’anziano passeggia con il proprio cane e con un bastone. Invece del bastone questa volta aveva con sé un fucile, che solo da vicino risultava chiaro essere una copio giocattolo.COME UN BASTONEDa lontano, però, sembrava proprio un fucile vero e vedere un anziano aggirarsi per strada imbracciando quell’arma ha inevitabilmente portato a temere che potesse sorgere qualche rischio. Fortunatamente, commenta al termine della vicenda il sindaco di Porto Viro Maura Veronese con un sorriso «tutto si è risolto nel migliore dei casi e abbiamo avuto la conferma della prontezza d’intervento dei carabinieri e dell’occhio sempre vigile della cittadinanza. Ora possiamo ridere per il malinteso che si è venuto a creare, ma nei primi momenti in cui è trapelata la notizia c’è stato un bel po’ di apprensione».NESSUNA CONSEGUENZAL’uomo non è stato né denunciato né sottoposto a trattamenti sanitari, ma semplicemente riaccompagnato a casa ed affidato alle cure della moglie. «È stato solo un malinteso – sottolinea ancora il sindaco Veronese – e tutto è bene quel che finisce bene. Il signore, infatti, non aveva alcuna intenzione di minacciare nessuno o di creare il panico. Non è ben chiaro perché abbia preso con sé quel fucile giocattolo, ma in ogni caso non avrebbe potuto far del male a nessuno. Prendiamola come un’esercitazione che ha dimostrato come i dispositivi di sicurezza a Porto Viro funzionino in modo efficiente».