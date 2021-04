PORTO VIRO - Altri polli a Porto Viro. Con una nuova richiesta di ampliamento di un allevamento avicolo da carne già esistente, per il quale si chiede il passaggio dai 165mila capi per ciclo attualmente autorizzati ai 275mila capi per ciclo: oltre 100mila in più. Il progetto è quello presentato dalla Società Agricola Tiozzo Carlo per l'allevamento in via del Giunco, in località Mea, a Porto Viro. Il cuore della richiesta è quello di passare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati