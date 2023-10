PORTO TOLLE - Il Comune di Porto Tolle continua ad andare a caccia di fondi per rispondere alle esigenze del territorio. Questa volta l'obiettivo della giunta Pizzoli è trovare risorse utili per il ripristino di via Canareggio la strada (ex Sp 84) che collega tre paesi dell'Isola di Ca' Venier (Ca' Zuliani, Boccasette e Pila) a Ca' Tiepolo. Il percorso, quando era ancora funzionante, veniva usato altresì dal trasporto pubblico "Busitalia" per la linea Pila-Ca' Zuliani-Boccasette-Ca' Venier nonché dai pescatori locali per conferire il pescato al mercato ittico di Pila.

Per poter completare la sistemazione la giunta ha pertanto approvato un progetto di intervento predisposto dall'Ufficio tecnico che prevede un investimento complessivo di 320mila euro di cui più di 233mila per lavori (comprensivi di quattromila euro di oneri per la sicurezza) mentre la rimanente somma è indirizzata alla redazione del piano di sicurezza e resta a disposizione.

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Contestualmente gli assessori hanno approvato la presentazione di istanza di finanziamento alla Regione nell'ambito del Dgr 1054 del 29 agosto 2023 "Concessione contributi ai comuni veneti per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico" di importo fino a 500mila euro. Se finanziato, l'intervento andrebbe a completare quello già realizzato da Aipo nel 2021, continuando di fatto i lavori di contenimento delle frane con infissione di pali in legno, posa di geotessuto, formazione di berma in pietrame e ripristino della scarpata. Inoltre, l'amministrazione procederebbe con la conclusiva asfaltatura del tratto.

CONTENIMENTO FRANE

Come si legge nella relazione tecnica, il sistema franoso che interessa via Canareggio parte dai civici 24-26-28-30 ed arriva fino all'idrovora Ca' Zuliani per un totale di 1000 metri di cedimento continuo. Come detto, questo non è il primo intervento per questa strada che per anni è stata usata dai residenti per andare da Boccasette a Pila, passando per Ca' Zuliani. È stata percorsa a tale scopo fino al 2015, anno in cui si è verificato uno smottamento di una ventina di metri lungo la scarpata, lato fosso, della banca arginale che ha indotto le amministrazioni che si sono succedute a precluderne il transito. Nel novembre 2017, un'ulteriore frana si era portata dietro una porzione della pista sovrastante e ciò aveva comportato da parte dell'allora giunta Bellan la chiusura della stessa al traffico: attualmente si passa solo a piedi. Al proprio insediamento la giunta Pizzoli 1 si era seduta attorno ad un tavolo con Aipo e la Prefettura per trovare un soluzione e si era avviato un primo intervento del valore di 260mila euro che è stato realizzato dall'Agenzia nell'estate del 2021. Ora arriva questo nuovo progetto che, se finanziato dalla Regione, andrebbe a concludere uno degli interventi più richiesti da chi vive nella zona e che comunque interessa tutto il territorio.