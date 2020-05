PORTO TOLLE – La nona Bandiera Blu del turismo balneare del Veneto parla polesano.



La regione a cui nulla manca con mare, monti e laghi, annovera un altro successo sul fronte delle certificazioni di qualità ambientale. La new entry della costa veneta è Porto Tolle con le sue spiagge di Barricata e Boccasette.



“E' una notizia ottima e un segnale incoraggiante che ci auguriamo sia di buon auspicio per la riapertura delle attività turistiche, alla quale stiamo lavorando con tutte le forze” ha commentato l'assessore regionale al turismo, Federico Caner.



La spiaggia di Porto Tolle premiata per la prima volta va ad aggiungersi a quelle di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina e Rosolina.



La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987 da Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale), organizzazione non governativa e non-profit con sede in Danimarca, che promuove nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio, attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l’attenzione e la cura per l’ambiente. Complimenti alla comunità e agli operatori turistici di Porto Tolle – ha aggiunto Caner – così come alle altre realtà che hanno saputo confermare gli standard di qualità raggiunti in passato. Ora la Bandiera Blu sventola su oltre cento chilometri di costa veneta a conferma della nostra volontà di perseguire un turismo sostenibile e di qualità in un ambiente salutare e accogliente. Ora confidiamo che arrivi un segnale concreto dal Governo per sostenere le attività balneari, turistico ricreative, diportistiche e produttive che operano sulla nostra costa. Auspicabile sarebbe la totale cancellazione per quest’anno dei canoni demaniali marittimi”. © RIPRODUZIONE RISERVATA