Dopo due mesi lascia anche il dottor Arilotta: Porto Tolle non trova pace con i medici di base

PORTO TOLLE - Dopo solo un paio di mesi il dottor Tommaso Arilotta lascia Porto Tolle. Il medico era subentrato alla dottoressa Matilde Giordani nella Medicina di gruppo dell'estremo delta lo scorso 16 giugno. In una nota l'amministrazione annuncia che da lunedì 16 ha preso il suo posto il dottor Giorgio Paolo Massa a cui sono stati trasferiti d'ufficio tutti i pazienti del predecessore. «Stiamo lavorando in sinergia con l'amministrazione dell'Ulss5 Polesana per cercare di sopperire alla carenza di personale medico spiega la vicesindaco Silvana Mantovani -. Una situazione che non interessa solo la Regione Veneto, ma tutta la penisola italiana. Ringrazio il dottor. Arillotta per aver dimostrato impegno e disponibilità a svolgere la propria attività in un periodo complesso per la Medicina di Gruppo, a causa della pandemia ancora in corso e per la carenza di personale, che implica un carico lavorativo importante per ciascuno dei suoi componenti. Do un caloroso benvenuto e ringrazio il dottor Massa, augurandogli buon lavoro al servizio della nostra comunità».

APPROFONDIMENTI IL CASO Il medico abbandona l'incarico, la sanità portotollese va... ROVIGO PAY «Ho dovuto lasciare i miei pazienti per motivi di salute»...



LE CRITICHE

Pronti a dare una tirata d'orecchi i banchi dell'opposizione: «Continuiamo ad assistere all'ennesimo selfie del sindaco e della sua vice, cosa nella quale sono ormai super esperti, ma i problemi rimangono commentano dalla lista Bellan -. Come gruppo avevamo avvertito ancora un anno fa della situazione di grave disservizio di copertura sanitaria per la popolazione di Porto Tolle a cominciare dalla mancanza del pediatra sul territorio per finire poi alla prevista carenza dei medici, aggravata dalla prematura scomparsa del dottor Boscolo per covid. Allora siamo stati tacciati di fare allarmismo, ma ad un anno dalla nostra denuncia siamo ancora in una situazione di grande carenza, attutita dalla grande disponibilità dei medici presenti riuniti nella Medicina di gruppo, (che per inciso è frutto della programmazione fatta dalla precedente amministrazione)».



LE DIFFICOLTÀ

Una situazione difficile quella dei portotollesi da almeno un anno. La squadra di medici di famiglia da inizio pandemia a fine 2020 aveva infatti perso il Wilmer Boscolo, successivamente, ad inizio 2021, c'è stato il pensionamento del dottor Sandro Fioravanti. Poco dopo si era dimessa pure la dottoressa Matilde Giordani arrivata a Porto Tolle per sostituire Filippo Altarelli, che aveva ottenuto un trasferimento. Ora un nuovo cambio per gli utenti che si ritrovano ad aver cambiato 3 medici in poco tempo. «In un periodo di grave emergenza sanitaria, Porto Tolle si ritrova con un numero dimezzato di medici di famiglia e la responsabilità è totalmente dell'Ulss 5 insieme all'amministrazione comunale che non hanno fatto nessuna programmazione lasciando i cittadini in una situazione di grande incertezza - concludono dall'opposizione -. Ringraziamo il dottor Massa che ha dato la sua disponibilità per sopperire a questo ennesimo problema e gli auguriamo buon lavoro».