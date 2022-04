Crolla il tetto della scuola di Scardovari: tragedia evitata per un soffio

PORTO TOLLE - È crollato il tetto della scuola primaria di Scardovari. Avrebbe potuto essere una tragedia, non lo è stato perché il guaio è capitato quando la scuola era chiusa. Fino a sabato andava tutto bene, il tutto deve essere accaduto tra domenica e lunedì (quando gli alunni erano a casa per il 25 aprile) cosicché nessuno si è fatto male. La fortuna è stata che il crollo è avvenuto in assenza di bimbi, maestre e personale scolastico , ma an che grazie al fatto che gli appartamenti che si trovano al piano superiore s o no disabitati da almeno un paio d’anni. Altrimenti, forse, si starebbe parlando di un dramma vero e proprio.

I eri mattina, rientrando alle 7.30 dopo i due giorni di vacanza e addentrandosi nell’edificio , la bidella si è trovata di fronte una scena inaspettata: era crollato il solaio nell’aula adibita a ufficio della collaboratrice scolastica lasciando uno squarcio a cielo aperto. Ha quindi informato immediatamente le maestre e la dirigenza scolastica, così come l’amministrazione pubblica che ha fatto di conseguenza partire i sopralluoghi per verificare lo stato di agibilità dello stabile che ospita i 51 bimbi della frazione di Porto Tolle. Lezioni sospese e via ai primi controlli.

« Sono andato a vedere cosa fosse successo – racconta il sindaco Roberto Pizzoli -. Mi sono già confrontato con la preside e i nostri uffici per predisporre un’ordinanza di chiusura della scuola almeno fino a lunedì, poi vedremo se i bambini riusciranno a rientrare in sicurezza o se si dovranno mettere in campo altre strategie » .



DANNI DA QUANTIFICARE



Il primo cittadino poi spiega il danno, anche se è prematuro quantificarne l’entità: « Una parte del tetto si è staccata ap poggiandosi sul solaio della bidelleria che a sua volta è crollato. Domani arriverà un tecnico specializzato per fare anche un analisi di tenuta statica dello stabile. Poco tempo fa è stato fatto un intervento di risanamento alla copertura, perché erano stati rilevati dei problemi di infiltrazioni, quindi non può essere dipes o da quello. È più probabile sia stato un cedimento dovuto al peso, ma prima di decidere il da farsi faremo una verifica strutturale. Nel mentre per alcuni giorni alcuni ragazzi studieranno in Dad » .

Fino a lunedì i bimbi dalla prima alla quarta elementare dovrebbero seguire le lezioni in Didattica a distanza, mentre la quinta dovrebbe essere trasferita nella vicina scuola media. Qualora, poi, l’edificio risultasse inagibile total mente l’amministrazione starebbe già studiando un piano di trasporti con gli scuolabus perché i ragazzini possano concludere l’anno scolastico in presenza spostandosi a Ca’ Tiepolo.



IPOTESI ALLO STUDIO



L’ipotesi di trasferire gli alunni nel capoluogo però starebbe già mettendo in subbuglio gli animi dei genitori che temono di perdere per sempre la propria scuola. « A fronte delle scarse nascite cosa farà l’amministrazione al riguardo? Il futuro non sembra roseo, cosa succederà adesso? », si domandano preoccupati. « Quella di oggi non è certo la notizia che volevamo sentire, poteva essere una tragedia per fortuna non lo è stato – commenta Silvia Siviero dai banchi dell’opposizione di Progetto civico e in qualità di residente a Scardovari -. Riteniamo che la sicurezza delle nostre scuole e dei nostri bambini debba essere prioritaria e superiore a qualsiasi altra necessità che può avere una pubblica amministrazione, e con notizie come queste sarebbe facile fare polemica. Non possiamo però sottrarci dal chiedere c hi doveva controllare, e se qualcuno lo ha fatto ora è responsabile o perseguibile? Con fatti come quelli successo a Scardovari è nostro obbligo sollecitare l a giunta Pizzoli a effettuare nel breve tutt i i controlli nelle scuole e negli edifici pubblici in modo da tracciarne la sicurezza e la stabilità per i frequentatori.