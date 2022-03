PORTO TOLLE (ROVIGO) Non appena entrato in funzione il nuovo sistema di video-sorveglianza del comune di Porto Tolle ha permesso di individuare i ladri dei motori fuoribordo ai danni dei vongolari che ci sono stati in Sacca di Scardovari la scorsa settimana. È stato reso noto durante la presentazione del progetto di estensione del sistema che è costato 140mila euro con cui sono state potenziate le apparecchiature a servizio dei porti di Pila, Santa Giulia, Scardovari e della sua Sacca. L’iniziativa, realizzata grazie a un contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, è stata presentata nella sede rodigina della federazione alla presenza del vicepresidente vicario Gian Michele Gambato e del sindaco Roberto Pizzoli. Insieme a loro pure il Prefetto, Clemente Di Nuzzo, il presidente della Provincia, Enrico Ferrarese, il vice questore vicario Domenico Nicola Chierico, il dirigente della Polizia di Porto Tolle Fabio Montedoro mentre per As2, soggetto attuatore dell’intervento realizzato, c’era Marco Bonvento. Il contributo della Camera di Commercio era stato stanziato nell’immediatezza dell’evento meteomarino che si era scagliato con furia sul Delta a novembre del 2019 distruggendo la maggior parte delle cavane della Sacca di Scardovari.

IL PROGETTO

Una progettualità che ha permesso di sostituire l’impianto datato 2010 che era stato deteriorato dagli eventi climatici e le cui telecamere erano ormai desuete. «Fondamentale per raggiungere l’obiettivo è stato il coordinamento tra le istituzioni – ha rilevato Gambato -. Grazie alla collaborazione tra enti siamo riusciti a dare una risposta concreta alle nostre imprese. Grazie quindi al prefetto e al sindaco per averci aiutato ad individuare quale fosse la necessità per il territorio e sostenere un progetto che ci auguriamo possa proteggere e rilanciare un settore strategico come quello della pesca».

Per Di Nuzzo si è trattato di una storia «allo stesso tempo ordinaria e straordinaria di collaborazione tra le varie istituzioni. Siamo di fronte ad un’iniziativa che potrebbe essere di esempio per il futuro». D’accordo anche il vice questore per il quale l’ausilio tecnologico pur non essendo visto come sostitutivo delle forze dell’ordine permetterà di dare maggiore sicurezza ad un’area molto vasta come il Delta.

PRIMI RISULTATI

«Le cavane sono state oggetto di diversi furti, anche recentemente e proprio le telecamere ai varchi per la lettura delle targhe sono stati utili per scoprire i ladri – ha commentato il primo cittadino portotollese -. Ma questo progetto va ben oltre la mera video-sorveglianza, ha una doppia veste, della sicurezza, ma anche quella di offrirci una proiezione verso il turismo permettendoci di calcolare gli accessi». Il ringraziamento per il comparto è arrivato da Luigino Marchesini, presidente del Consorzio pescatori del Polesine: “Questa iniziativa è molto utile dato che tra giovedì e sabato sono stati rubati diversi motori fuoribordo: 5 in Sacca e 3 in laguna del Canarin. Grazie a queste telecamere i responsabili sono stati individuati mentre si preparavano a colpire nuovamente».