Pesca a strascico entro le tre miglia, interviene la Guardia di Finanza

PORTO TOLLE - Pescavano a strascico entro le tre miglia dalla costa. Il giorno dell'Epifania il Reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia ha sottoposto a sequestro le reti utilizzate da un peschereccio per la pesca a strascico in luogo non consentito al largo di Porto Tolle. I militari della Sezione operativa Navale di Porto Levante hanno eseguito il servizio nell’ambito dell’attività volta alla tutela del patrimonio ittico del paese. Il sequestro è avvenuto nel corso del regolare e costante servizio di pattugliamento delle acque marittime svolto dall’equipaggio della vedetta della Finanza. Il peschereccio pescava al largo di Punta Maestra nel comune di Porto Tolle. Ai due pescatori professionali le sanzioni previste per la violazione delle norme sulla pesca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

