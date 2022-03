PORTO TOLLE - Dopo il minuto di raccoglimento per le vittime della guerra in Ucraina, durante l’ultimo consiglio comunale si è parlato del recupero di Palazzo Camerini, la tenuta padronale più antica dell’isola di Polesine Camerini. L’edificio è infatti il protagonista della scheda presentata dall’amministrazione di Porto Tolle nell’ambito della convenzione tra il Comune e la municipalità di Taglio di Po per la candidatura ad un contributo relativo a progetti di rigenerazione urbana. «La Legge di Bilancio 2022 ha destinato 300 milioni di euro ai comuni per progetti di rigenerazione urbana, riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale – ha spiegato il sindaco Roberto Pizzoli -. I comuni sotti i 15mila abitanti per partecipare devono farlo in maniera associata, per cui dopo un incontro con il sindaco di Taglio di Po, Francesco Siviero, abbiamo deciso di concorrere in maniera paritetica. Dato che in passato oltre 1.000 comuni sono stati finanziati dalla legge di bilancio, speriamo di riuscire a portare a casa qualche soldo».



OBIETTIVO 2,5 MILIONI

Sul piatto della bilancia ci sono quindi 5 milioni di euro, questa la cifra destinata dallo Stato, per le municipalità che aderiscano in forma associata come il caso dei due comuni deltini. Considerato che l’accordo prevede di partecipare alla pari le due amministrazioni, se fossero prescelte, potrebbero contare su 2 milioni e mezzo ciascuna. «Un anno e mezzo fa siamo intervenuti con una sorta di messa in sicurezza minimale, ripulendo l’area esterna - ha evidenziato il primo cittadino -. La riteniamo un’area di pregio che merita di essere recuperata, con i tecnici abbiamo analizzato la situazione ed il completo restauro del palazzo si aggira tra i 5-6 milioni, anche se siamo in attesa di vedere il progetto per esaminarlo nel dettaglio. Se arrivasse questa cifra potremmo iniziare ad operare sull’immobile in maniera sostanziale, anche perché più passa il tempo e più si rischia di perderlo».

Un’idea questa che è stata accolta in maniera unanime, con il capogruppo di Progetto Civico, Valerio Gibin che dai banchi dell’opposizione ha sottolineato: «Condivido la scelta dato che credo che Palazzo Camerini abbia una grande importanza dal punto di vista della nostra identità. L’auspicio è che la proposta sia selezionata così da avere le risorse necessarie per avviare questo recupero che è sicuramente molto impegnativo per un’amministrazione come la nostra che ha risorse limitate».



LA STORIA

Il Palazzo è stato realizzato nel 1886 dal conte Luigi Camerini, è composto dall’imponente abitazione centrale, orientata a sud, da cui si allungano le due ali laterali delle barchesse, adibite a granai, cantine, depositi e stalle. Ci sono poi alcuni rustici contigui ai lati delle barchesse che venivano usati come abitazione per i salariati e per i magazzini. La corte era altresì dotata di una vasta aia pavimentata in cotto. Il tutto versa attualmente in stato di degrado. Ed è proprio ai Camerini, che acquistarono l’isola nel 1836, che quest’area di Delta deve nome e bonifica che l’ha trasformata da area paludosa a terreni coltivabili, soprattutto a risaie. Un legame a doppio filo con questa famiglia che nel 1907 ha costruito una idrovora a vapore e scavato dei canali d’irrigazione per contrastare la precarietà delle condizioni di vita dovuta alle numerose alluvioni che hanno colpito l’intero Delta, ben 16 dal 1879 al 1966.