PORTO TOLLE - É mancato a 91 anni Giuseppe Crepaldi, conosciuto a Donzella di Porto Tolle, come Beppino Cotela: per oltre tre quarti di secolo è stato l'indiscusso barbiere del paese. Gianni Vidali, il narratore del Delta, lo ricorda così: «Subito dopo la guerra, aveva la barbieria in uno sgabuzzino vicino al teatro del cinema Veronese, poi traslocò di fronte al forno Oca, infine aprì un moderno negozio sotto i portici, oggi gestito dal figlio Johnny. Ai ragazzi regalava caramelle, a quelli che compivano la maggiore età un calendarietto con ragazze in bikini. Durante l'alluvione del 66 non abbandonò i suoi clienti; molti si accamparono sull'argine del Po di Gnocca perché non volevano lasciare e lui restò continuando a lavorare di forbici e rasoi. Era ben voluto da tutti, gentile e disponibile. La moglie Annunziata aveva gestito fino a pochi anni fa il negozio di parrucchiera in paese. Alla coppia piaceva molto ballare, andavano spesso al Dinosauro». Cotela lascia due figli, di cui uno - come accennato - continua la tradizione di famiglia». I funerali si svolgeranno oggi, alle 10.30, nella chiesa di Donzella.