Borghese e l'anguilla incoronano l'Osteria Arcadia sul trono del Delta

di Elisa Cacciatori

L'Osteria Arcadia è il miglior ristorante di laguna nel Delta del Po Veneto per il programma Sky di Alessandro Borghese "4 Ristoranti". La cucina del ristorante a Santa Giulia di Porto Tolle ha saputo mettere d'accordo il giudizio dei colleghi ristoratori die si è aggiudicata i consensi dello chef Alessandro Borghese che, come sempre, con il suo voto può confermare o ribaltare il risultato finale della classifica.Non solo. Alla ricetta dell'anguilla, definita dallo stesso Borghese «la regina delle acque del Delta» proposta dall'Osteria sono andati anche i cinque punti aggiuntivi del bonus di Alessandro Borghese. Durante la trasmissione, a sfidarsi oltre a Pamela Veronese dell'Osteria Arcadia sono state Manuela Roncon del ristorante La Palafitta di Porto Viro, Isi Coppola dell'ittiturismo In Marinetta di Rosolina e Gino Pizzoli del ristorante Il Canarin di Porto Tolle.Il viaggio alla scoperta del gusto è cominciato proprio da Il Canarin, dove Borghese ha smontato la griglia della cappa durante l'ispezione in cucina. Ma sono state le colleghe ristoratrici chiamate simpaticamente da Pizzoli tre ispettrici dei Nas a fare le pulci alla cucina del ristorante che comunque alla fine della cena ha ricevuto 71 punti. La gara è proseguita con l'Osteria Arcadia di Pamela Veronese. Dopo aver passato in rassegna la cucina, in cui Borghese ha lamentato la presenza dei mestoli in legno, è stata la volta della cena in cui sono state proposte anche le anguille, tanto al forno quanto in broeto. Durante il pasto è stata interpellata la madre di Pamela, la regina della cucina Arcadia, per avere chiarimenti sulla preparazione di alcune ricette tra cui la smegiassa. La visita della cucina di In Marinetta gestita di Isi Coppola per lo chef è risultata una delle poche volte che vedo una cucina così pulita e ben attrezzata. Qui Borghese ha scoperto il tartufo del Delta e l'anguilla è stata proposta marinata. La cucina per lo chef, seppur alcuni abbinamenti siano da studiare, ha assunto la direzione giusta e il dolce è riuscito addirittura a commuovere Pamela, la più agguerrita ed esigente tra i ristoratori in gara. Isi è risultata in testa con 73 punti secondo i voti dei ristoratori. A Porto Viro il ristorante La Palafitta di Manuela Roncon, immerso tra le vasche di allevamento, una location insolita per Borghese, l'anguilla è stata proposta affumicata. La cucina del locale ha raggiunto 61 punti ed è stata caratterizzata dalle dure critiche ricevute dai colleghi per una cucina pesante e poco curata.COMPETIZIONE ACCESAIn tanti ieri sera si sono ritrovati davanti al piccolo schermo per scoprire l'esito della competizione tra i quattro ristoratori, tutti particolarmente conosciuti in zona, e per capire quali scorci del paesaggio sono stati messi in luce attraverso le riprese della troupe televisiva. Ad attendere con ansia la messa in onda della puntata sono stati anche gli stessi ristoratori, che l'hanno seguita, come tutti, per la prima volta: dall'entrata dei colleghi per l'ispezione, fino a quella ben più temuta del vulcanico chef Borghese in cucina, i quattro hanno così potuto vedersi dall'altra parte dello schermo.