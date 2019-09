PORTO TOLLE - Ritrovato a Barricata di Porto Tolle il corpo senza vita di un sub. Il cadavere è stato avvistato da un gruppo di turisti su una barca da diporto i quali hanno avvisato la Capitaneria di Porto di Chioggia, intervenuta sul posto per il recupero del corpo. Allo stato attuale il cadavere non è stato ancora identificato ma potrebbe trattarsi di Luigino Drago, il sub di Adria 68enne scomparso domenica 15 settembre durante un’escursione nella zona delle Tegnue, al largo di Chioggia.



