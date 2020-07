«Ca' Zuliani è stata abbandonata»: residenti aspettano una soluzione da 10 anni

PORTO TOLLE - Sono esausti i residenti che vivono tra Ca' Zuliani e Boccasette: attendono da quasi dieci anni e due amministrazioni (Bellan prima, Pizzoli adesso) una soluzione definitiva per via Canareggio, la strada che li collega. Una strada storica che unisce l'isola di Ca' Venier da Boccasette fino a Pila, attraversando appunto la piccola Ca' Zuliani, una 90ina di abitanti che lamentano di essere stati abbandonati. «Lo scorso 22 giugno ho sentito il vicesindaco Silvana Mantovani racconta il Cavalier Adolfo Tonazzi, un passato da consigliere comunale a Porto Tolle -. Mi aveva assicurato che fosse stata trovata una cifra e che mi avrebbe fatto sapere per la partenza dei lavori. Non l'ho più sentita. Sono convinto da sempre che l'istituzione titolata a gestire questa situazione sia il Comune, indipendentemente da chi siano i responsabili dei danni alla strada e che vi siano altri enti coinvolti come Aipo e Consorzio di bonifica».



RACCOLTA FIRME

A gennaio erano state raccolte circa 400 firme per sollecitare l'amministrazione per i disagi di comunicazione che intercorrono a causa di quella strada interrotta tra Maistra, Boccasette, Ca' Zuliani, Pila e Ca' Venier. E proprio a Gennaio il primo cittadino Roberto Pizzoli aveva annunciato che durante l'estate sarebbero iniziati i lavori di sistemazione: un intervento da 260mila euro messi a disposizione da Aipo. Ma di quei lavori non vi è ancora traccia e la gente del posto si lamenta. Insieme al Cavaliere ci sono anche altri cittadini come Antonio Duò, Giuseppe Solofrizzo e Giampaolo Veronese che sono stanchi di questa situazione che limita la mobilità in questo squarcio di territorio.



«Anche i pescatori devono fare il giro più largo con la nebbia interviene Duò -. Invece di un chilometro si ritrovano a farne almeno 7. Da un piccolo intervento, sufficiente all'inizio, hanno aspettato quasi una decina di anni e adesso la strada continua a franare. Anche i pali del telefono sono a rischio crollo». Racconta ancora Tonazzi: Qualche anno fa l'autista del pulmino mi ha raccontato di aver segnalato più volte i danni all'Ufficio tecnico, ma nessuno è mai intervenuto fino a quando hanno deciso prima di istituire un senso unico e poi addirittura chiudere completamente la strada con tutti i disagi che ne sono conseguiti. Chi ha figli deve fare un giro di chilometri per portarli a prendere l'autobus, quando prima passava». Non è soltanto via Canareggio, ci sono tante altre piccole cose da fare.



«Da anni chiediamo una ciclabile che arrivi fino al cimitero per i nostri anziani, per non parlare del camposanto stesso sottolinea Solofrizzo -. Abbiamo signore anche 80enni che vanno in bicicletta fino al cimitero e rischiano di essere travolte dai camion che vanno a Pila per il pesce. Nessuna amministrazione ha mai fatto nulla per noi». Il senso di abbandono è palese: «Ci occupiamo di tagliare l'erba nella piazzetta e sostituire i sacchi nei bidoni - conclude Tonazzi -.Quando si è insediata questa amministrazione avevamo la consigliera Paola Bergantin, poi si è dimessa per motivi personali ma ora non abbiamo più nessuno che rappresenta la nostra isola. Sembra esistano soltanto Donzella e Scardovari, a noi hanno messo solo il velox. © RIPRODUZIONE RISERVATA