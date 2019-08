Rubata la Madonnina del capitello sulla spiaggia di Boccasette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLE - I soliti ignoti sono tornati in azione rubando la statua del santuario dedicato alla Madonna che si trova in spiaggia a Boccasette. «Si tratta dell’ennesima volta che succede qualcosa, per fortuna in questo caso c’era una copia - commenta il sindaco Roberto Pizzoli -. Abbiamo optato per questa soluzione perché abbiamo capito che la situazione non è semplice da gestire, il colpevole deve essere qualcuno con dei grossi problemi per compiere delle azioni del genere». Non è la prima volta che accade, in un territorio che è difficile da sorvegliare come evidenzia il primo cittadino: «Il punto è che il ponte per andare in spiaggia a Boccasette è aperto sempre e quindi è più complesso mantenere un controllo».