Anziano colto da malore in spiaggia: salvo grazie al bagnino ventenne

PORTO TOLLE - Un intervento provvidenziale del servizio di salvataggio nel lido di Boccasette ha evitato il peggio per un signore in vacanza che è stato colto da malore ieri mattina. Sono stati momenti di forte tensione quelli vissuti sulla battigia per la sorte del sessantottenne che ha avuto un malore nella zona riservata alla spiaggia libera. «Era andato a nuotare ma poi si è ritrovato in affanno ed ha pensato di tornare a riva, purtroppo però è stato colto da una crisi respiratoria – racconta Luca Doati, uno dei soci della Guardian servizi srl la società che offre prestazioni nei due lidi di Barricata e Boccasette -. A quanto ha raccontato il nostro ragazzo che ha prestato soccorso l’uomo era cosciente ma faticava a respirare. In soccorso si è prestata pure un’infermiera che si trovava in spiaggia».