Comunità sconvolta per la bimba di 4 anni uccisa mentre coglieva more

di Anna Nani

PORTO TOLLE - Ieri a Porto Tolle, come in tutto il Polesine, non si parlava d'altro se non dell'incidente di Boccasette nel quale ha perso la vita una bimba tedesca di soli 4 anni, proveniente da Waiblingen. «Una tragedia immane ed inevitabile» è la frase più diffusa sulle labbra dell'estremo Delta per come si è consumato il dramma, che vede coinvolte due famiglie: quella della bambina che era tornata ancora una volta in Italia per trascorrere le proprie vacanze estive sulla spiaggia di Boccasette e quella del signore di 66 anni, che con la propria Seat Marbella ha travolto la piccola.