A Porto Levante la "riserva" italiana ​di gas: il governo ha scelto

ROVIGO - A non far rimanere senza gas l’Italia intera ci pensa il Polesine. Il ministero dello Sviluppo Economico, infatti, si avvarrà unicamente del rigassificatore gestito da Adriatic Lng per il servizio di “peak shaving”, letteralmente “abbattimento dei picchi”. Si tratta, infatti, di una delle misure previste dal “Piano di Emergenza” varato dal Mise per fronteggiare eventuali situazioni sfavorevoli per il sistema complessivo di erogazione del gas, che si possono verificare nel periodo...