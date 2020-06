ROSOLINA - Ha sollevato un vespaio la decisione del sindaco Franco Vitale di chiudere al traffico i due chilometri circa della strada che conduce a Porto Caleri per impedire il ripetersi di situazioni come quella di martedì 2 giugno, con le auto parcheggiate su ambedue i lati della carreggiata a dispetto del divieto di sosta, e le difficoltà nel deflusso in uscita a fine giornata. Anzi, di vera e propria paralisi nella circolazione per più di due ore. Ma anche un provvedimento che molti hanno letto come la volontà di impedire ai pendolari di raggiungere la spiaggia libera di Porto Caleri, e combattere il turismo “povero” spingendo la gente verso gli stabilimenti e i parcheggi a pagamento del centro. Largamente insufficienti, peraltro.



I DIVIETI

L’ordinanza, pubblicata venerdì, stabiliva per le giornate di ieri, sabato, e oggi, il divieto di transito per tutti i veicoli a motorie sulla via Porto Caleri, o meglio dal tratto di via Boccavecchia che va dall’incrocio di via degli Aironi fino a Porto Caleri, dalle 8 alle 20. Uniche eccezioni per chi debba raggiungere il posto di lavoro, i mezzi di soccorso, le forze di Polizia e i mezzi a servizio di persone invalide. Due le problematiche da cui prende le mosse Vitale: il congestionamento del traffico e il rischio che si formino assembramenti nelle spiagge libere creando le condizioni per la temuta ripartenza della diffusione del Covid-19.



LA PROTESTA

In città e non solo, mai decisione poteva spaccare di più l’opinione pubblica. Chi martedì è rimasto imbottigliato, l’ha accolta con favore, altri hanno posto l’accento sul fatto incontestabile che Rosolina Mare abbia un’unica strada d’accesso a una corsia per senso di marcia, che i parcheggi siano da sempre scarsi, e che il provvedimento non sarà risolutivo se non, forse, per le casse comunali. Ma tra i distinguo di peso ci sono quelle di Nicola Brugiolo di Amare Rosolina e di tutti quegli amanti delle spiaggia libera che non vogliono passare per turisti “poveri” visto che nella località balenare contribuiscono a sostenere l’attività di bar, ristoranti e non solo. E visti gli ampi spazi a Porto Caleri, il rischio evocato di assembramenti è per loro la dimostrazione che si tratta di un provvedimento strumentale. Che però rischia paradossalmente di farli allontanare da Rosolina Mare.

PENALIZZATI

«Siamo stati costretti a intervenire parcheggi selvaggi e assembramenti, nonostante fossero liberi e disponibili altri parcheggi nella zona -spiega in una nota Vitale- c’è stato un problema per la violazione al codice della strada e un possibile blocco per l’accesso di veicoli di emergenza e non sono state rispettate le distanze di sicurezza previste. Come sindaco, non avevo altra scelta che intervenire per garantire la sicurezza. L’ordinanza non preclude l’accesso alla spiaggia di Porto Caleri, che sarà raggiungibile a piedi o in bicicletta; chi si muove per lavoro potrà transitare». Ancora chiuso il Giardino Botanico alla fine della via interdetta al traffico. L’ordinanza vale solo per questo weekend, ma Rosolina Mare non può permettersi di tenere lontani i turisti appiedandoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA