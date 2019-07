Porsche sul posto dei disabili, sarà messa all'asta per debiti

di Francesco Campi

ROVIGO - Una lussuosa Porsche Cayenne parcheggiata in uno spazio riservato alle persone con invalidità. Già questo di per sé appare come un fatto che dà nell'occhio. Ma è solo l'incipit di una storia dai tratti surreali che vede protagonista un cittadino di origine cinese che aveva pensato di poter liberamente parcheggiare in spregio alle norme, proprio dovendosi recare all'Ufficio immigrazione della Questura. Anche questo secondo ulteriore aspetto basterebbe a strappare un commento ironico e laconico su tutta la vicenda, avvenuta lunedì mattina. Che, però, non si esaurisce qui facendo tramutare il mezzo sorriso in una smorfia di incredulità. Dopo aver lasciato la propria Porsche nel parcheggio degli invalidi, infatti, l'uomo è poi entrato in Questura.