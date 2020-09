Porsche raddoppia: iniziati i lavori di ampliamento del magazzino ricambi

COSTA DI ROVIGO - Sono iniziati nell'area industriale, i lavori di ampliamento del magazzino ricambi Porsche, l'unico presente in Italia. Si tratta di un nuovo investimento di grandi dimensioni, in Polesine, nel settore della logistica, dopo quello fatto da Amazon tra San Bellino e Castelguglielmo. Il sito del famoso marchio automobilistico tedesco, inaugurato ad inizio ottobre 2006 in via dell'Industria, raddoppierà di dimensioni. Lo ha deciso la casa madre di Stoccarda, scegliendo di potenziare un insediamento strategico di importante fondamentale, dal momento che serve tutti i rivenditori italiani.



L'INVESTIMENTO

«Si tratta di una notizia a dir poco significativa per il nostro piccolo paese - afferma il sindaco Giampietro Rizzatello, recatosi in visita al deposito -. La decisione è stata presa direttamente dai manager tedeschi, che hanno visto come la posizione di questo magazzino sia strategica, trovandosi vicino alla linea ferroviaria, al casello di Villamarzana - Rovigo Sud, alla Valdastico e alla Transpolesana. In pratica è più facile raggiungere Costa da Milano, che non percorrere Milano Nord e Milano Sud, vista l'enorme mole di traffico del capoluogo lombardo. L'investimento fatto non è cosa da poco: 1 milione di euro subito per raddoppiare il deposito, ma entro il 2025 Porshe ha addirittura intenzione di triplicare il magazzino, con ovvie ricadute occupazionali. Tra l'altro quando si muove un marchio internazionale del genere, solitamente con sè si trascina altri possibili insediamenti. Sono molto soddisfatto di questo. Con l'ufficio tecnico comunale abbiamo fatto il possibile per accelerare i tempi e andare incontro il più possibile agli investitori. Entro la fine dell'anno, è mia intenzione organizzare una festa, in occasione dell'inaugurazione di questa seconda parte dei lavori».



LA DECISIONE

Era il 6 ottobre di 14 anni, quando veniva aperto a Costa, il primo e unico magazzino di ricambi della Porsche. L'apertura di un nuovo sito costituisce sempre per qualsiasi azienda un momento importante che ne testimonia la crescita e il consolidamento sul territorio. Lo stabile passerà dagli attuali 110mila metri quadrati, a 220 mila metri quadrati, entro quest'anno, ma per il 2025 l'intenzione è quella di ampliarsi ancora, fino a quota 330mila metri quadrati. Oggi dà lavoro a una ventina di dipendenti, ma sono previste altre assunzioni, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro (3 milioni di euro era quello iniziale). Un impegno finanziario assunto da Porsche Italia nel pieno rispetto della filosofia aziendale, ossia non facendo ricorso ad alcun tipo di finanziamento o credito, ma agendo con le proprie forze finanziarie, in virtù di una sana politica che da sempre caratterizza il marchio di Stoccarda. © RIPRODUZIONE RISERVATA