ARIANO - Una trentina di porcellini d’India sono stati abbandonati nei pressi dell’attracco fluviale di San Basilio, frazione di Ariano nel Polesine. Gli esemplari potrebbero essere anche di più: alcuni sono stati trovati morti, ricognizione e recupero sono iniziati ieri e dovrebbero finire oggi. Ad occuparsi dell’operazione è Gabriella Gibin, presidente del Coordinamento tutela diritti degli animali: mentre traeva in salvo i porcellini ha scoperto una discarica abusiva.



Da alcuni giorni su Facebook circolava la segnalazione che lungo l’argine, nei pressi dell’attracco, ci fossero dei porcellini d’India. Dai racconti sembrava fossero solo un paio, invece, quando la presidente del Coordinamento è andata a verificare si è trovata davanti ad un numero decisamente maggiore, oltre ad uno scenario orrendo, fatto di rifiuti di ogni genere. «Ne abbiamo recuperati 17 e stiamo provvedendo a prendere gli ultimi piccoli rimasti – racconta la volontaria - Nel sito abbiamo ritrovato di tutto: eternit, siringhe, flaconi di metadone del Serd di Taglio di Po con nome e cognome, taniche piene di olio e spazzatura di ogni genere».



VERA E PROPRIA DISCARICA



Una vera e propria discarica nel cuore del Delta del Po: ovviamente sono state avvertite le autorità. «Non è possibile che il nostro territorio sia deturpato da persone senza scrupoli - rincara Gibin - Non è ammissibile questo modo di considerare gli animali come oggetti da buttare quando ci si stanca di loro. Ringrazio Giorgia Magu per l’aiuto e Matteo Bellan, operaio del Comune di Ariano: senza di lui non ce l’avremmo mai fatta. Sono arrivati anche agenti della Polizia provinciale e i Carabinieri forestali di Adria. Grazie al Covo dei catorci, un progetto che accoglie animali che hanno bisogno di aiuto». Gabriella Gibin invita le persone a collaborare: «Chi ha informazioni utili a risalire a chi ha abbandonato i porcellini contatti il 334-2848835, garantiamo il più totale anonimato».



CONDANNA



L’amministrazione arianese fa sapere di essersi già attivata per ripulire la zona: «Ringraziamo la signora Gibin che si è attivata per il recupero dei piccoli animali – dichiara l’assessore Sandro Vidali - Per quanto riguarda i rifiuti, ancora una volta condanniamo gli abbandoni. Abbiamo già segnalato la cosa ad Ecoambiente che sta provvedendo a effettuare un controllo per gestire anche il recupero dell’eternit».