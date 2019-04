Il Polesine continua a spopolarsi: a un passo dal scendere sotto i 235mila

di Francesco Campi

ROVIGO - Sempre meno: lo scorso novembre il numero totale di residenti in Polesine assommava a 235.139 persone, con una flessione superiore alle mille unità rispetto a inizio 2018, quando il numero registrato dall’Istat era di 236.400. Una flessione costante e inesorabile, a un ritmo di oltre un centinaio di abitanti in meno al mese. Volgendo uno sguardo all’indietro, nel 1981 il Polesine contava 253.508 residenti, nel 1961 erano addirittura a 277.811. Cinque anni fa, a fine 2012, invece, il numero di residenti era di 242.543. In cinque anni la popolazione persa è stata di 6.143.