Ponte sul Po chiuso, in A1 sconto ma solo per chi ha il telepass

di Alberto Lucchin

LA RIVOLTA

ROVIGO - Ma dove vai se inon ce l’hai? L’ausilio tecnologico che registra i pedaggi autostradali per via telematicaper godere delle agevolazioni nel transito del ponte sul Po dell’A13 a Occhiobello , quando il gemello di Santa Maria Maddalena sarà chiuso per manutenzioneLa schiarita sull’intricata diatriba per il ponte off limits, pare sia arrivata da Casalecchio di Reno, dove l’assessore regionalee il sindaco del Comune rivierasco Daniele Chiarioni hanno incontrato i vertici di Autostrade per l’Italia. Questi ultimi si sono detti disponibili a concedere lo sgravio per i residenti, ma solo per le auto che siano dotate o si doteranno del dispositivo Telepass...