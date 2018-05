Ponte sul Po, parte il conto alla rovescia: da lunedì il cantiere e i disagi

di Ilaria Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OCCHIOBELLO - È ufficiale, da lunedì prossimo sarà in vigore il senso unico alternato sul ponte. Fino al 10 giugno, secondo quanto previsto dall'ordinanza Anas 145/2018, movieri e semafori regoleranno la viabilità nella fascia oraria dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, per consentire l'allestimento dell'impalcatura e del cantiere. Per quanto riguarda i passaggi ciclo pedonali, questi saranno definitivamente chiusi per tutte le ventiquattro ore fino al termine dei lavori, pertanto pedoni e biciclette non potranno più transitare sulle passerelle del ponte. Il dettaglio dei lavori di manutenzione straordinaria dall'11 giugno è deciso.Prevede sabbiatura e verniciatura di superfici metalliche, demolizione e ricostruzione di solette dell'impalcato, ripristino copriferro e trattamenti superficiali dell'intradosso della soletta marciapiedi, sistemazione dell'estradosso della soletta marciapiedi, sollevamento e sostituzione degli apparecchi di appoggio, rinforzi strutturali in acciaio, ripristino giunti, esecuzione di una sovrastruttura in binder, tappeto d'usura e ripristino segnaletica. Per l'esecuzione dei lavori, è prevista l'installazione di ponteggi fissi sospesi agganciati all'intradosso dell'impalcato stradale e delle piattaforme aeree. A giorni, inizieranno anche i lavori sulla banchina della sponda ferrarese per adeguare la risalita dall'Arci pesca alla sommità arginale e permettere così agli utenti del traghetto di oltrepassare il fiume raggiungendo la città. Un importante intervento che dopo, polemiche e ritardi, ora è giunto all'avvio.