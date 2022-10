GIACCIANO (ROVIGO) - A distanza di 15 giorni dall'apertura al traffico, fioccano le polemiche riguardo al ponte di Baruchella, a partire dall'illuminazione a led strips, che corre al buio su un solo lato del ponte e che è stata giudicata fastidiosa. Oppure per i marmi storici che, mentre prima del restauro apparivano come parte integrante della struttura, ora sembrano soprammobili nascosti dal guard rail, che ne impedisce la lettura delle scritte, peraltro illeggibili in quanto usurate dal tempo e non ritoccate nell'ultimo intervento di restauro. Il vero problema, però, rimane la pericolosità dell'incrocio tra la Sr 482 e la Sp 24 verso Trecenta.



INCROCIO PERICOLOSO

La situazione viene aggravata dalla mancanza di strisce pedonali all'uscita della passerella pedonale provvisoria. I pedoni che l'attraversano si trovano senza un passaggio verso la piazza, costretti ad attraversare la strada in un punto semi ceco, sul curvone presente verso la piazza e sull'incrocio. I baruchellesi sperano che, oltre a risolvere questa problematica, si possa presto usufruire del nuovo passaggio pedonale dall'altro lato della strada, meno pericoloso e in continuazione col percorso pedonale della piazza. La situazione è rischiosa anche a Zelo, dove è stato chiuso il ponte sulla Sr 482 e il traffico è deviato verso la piazza e costretto ad attraversare il ponte rialzato sul fiume Tartaro, a senso unico alternato con impianto semaforico. Peccato che molti camionisti e automobilisti non rispettino il semaforo, causando un colpo oltre che il rischio di un frontale sul ponte per chi si ritrova un mezzo di fronte senza poterlo neanche vedere. Per quanto riguarda la Tranpolesana, invece, proseguono gli interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione attivati da Anas lungo la strada statale 434. Da lunedì scorso e fino a mercoledì 19 ottobre sono previste limitazioni al traffico all'altezza dello svincolo di Badia Polesine-Este-Castelmassa, lungo la carreggiata in direzione Rovigo (km 56,500).



TRANSPOLESANA

In particolare sarà chiusa al traffico la rampa di uscita; la circolazione proveniente da Verona potrà proseguire per Rovigo e uscire al successivo svincolo di Badiae-Trecenta (km 59), quindi invertire la marcia e uscire allo svincolo di Badia-Este-Castelmassa dalla carreggiata in direzione Verona.