I treni non si fermeranno durante i lavori sul ponte

di Marcello Bardini

OCCHIOBELLO - L'imminente chiusura del ponte occhiobellese sul Po continua a fare discutere. Ora, le forze politiche sono concordi nel criticare il parere negativo di Trenitalia alle fermate aggiuntive dei regionali veloci. L'azienda avrebbero infatti negato la possibilità, per i treni della tratta Venezia-Bologna, di fermare a Santa Maria Maddalena.I comuni di Occhiobello e Ferrara hanno quindi emesso una nota congiunta per esprimere il proprio disappunto: «Il mese scorso si legge nel documento - durante un incontro in Emilia Romagna tra noi, Trenitalia, Rete ferroviaria italiana, la provincia Ferrara e Ami, era stato chiesto di verificare la fattibilità di intensificare le fermate giornaliere (ipoteticamente fino a quindici) a Santa Maria Maddalena e a Pontelagoscuro o, qualora non possibile, solo nella fermata polesana, per agevolare studenti e pendolari».Trenitalia ha però espresso parere negativo per almeno due motivi. Il primo riguarderebbe l'impossibilità tecnica di avere fermate aggiuntive nel periodo tra l'11 luglio e l'8 settembre, a causa dell'interruzione del binario dispari tra Terme Euganee e Monselice. Una fermata aggiuntiva comporterebbe poi l'incremento della percorrenza di 4 minuti...