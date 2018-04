Ponte sul Po: «Se Anas lo chiude siamo pornti a bloccare il Giro d'Italia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OCCHIOBELLO - Il Pd è pronto a bloccare il passaggio delin Polesine se l’non darà risposte alle soluzioni proposte per evitare laa Santa Maria Maddalena per iche dureranno molti mesi.Un annuncio venuto mentre a Venezia ile il suo, accompagnati dal, erano a confronto con gli assessori regionali Cristiano Corazzari ed Elisa De Berti sui vari punti in ballo, dalal tenere aperta una passerella ciclopedonale, all’autostrada gratuita, alle fermate dei treni. Si cerca la sponda anche con la Regione Emilia Romagna.