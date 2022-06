ROVIGO - Altri tre mesi di disagi per la viabilità della frazione di Concadirame, alle porte di Rovigo. Il ponte dei Guzzi, attualmente sottoposto a un imponente lavoro di restauro strutturale, resterà chiuso al traffico fino al prossimo 31 agosto. A stabilirlo è una determina dirigenziale di Palazzo Nodari che proroga fino alla citata data l'ordinanza di chiusura del manufatto. Ordinanza che aveva una scadenza, in prima battuta, fissata per il 31 maggio. Il ponte, situato all'intersezione tra le vie Balbi Valier e Ceresolo, è stato chiuso lo scorso primo febbraio per eseguire un intervento atteso da anni. Dunque il ponte, che da oltre quattro mesi è imprigionato dentro le transenne e le reti arancioni che ne precludono gli accessi, resterà imbrigliato ancora per un po' mentre i mezzi e gli uomini della ditta incaricata, la Lavori speciali sas, proseguono con il cantiere. L'opera, in particolare, consiste in un ripristino strutturale e consentirà, una volta terminata, di riaprire il ponte al traffico aumentandone anche la portata, considerando l'importanza che che questa infrastruttura riveste per l'intera frazione. A Concadirame, infatti, i punti di attraversamento del Ceresolo, il canale che taglia in due l'abitato, sono solamente due: il ponte cosiddetto dei burattini e appunto quello dei Guzzi.

LA STRUTTURA

Quest'ultimo, in particolare, risalente agli anni 30-40, consente il collegamento tra le vie Balbi Valier e Ceresolo. La struttura è in calcestruzzo armato e mai è stata oggetto di interventi di manutenzione. Nel tempo, a seguito delle intemperie e degli agenti atmosferici, si è degradato al punto che già da diversi anni la portata era stata ridotta piazzando due grandi paracarri gialli alle estremità per restringere la carreggiata e impedire il transito ai mezzi pesanti nonché ai bus. A tal proposito, il trasporto pubblico locale della frazione è stato da allora affidato solo ai più piccoli bus navetta. Con la proroga della chiusura del manufatto, i cui lavori attualmente si stanno concentrando nella parte dei piloni di sostegno, poco sopra la superficie dell'acqua, restano in vigore anche le disposizioni sul cambio di viabilità della zona. In particolare, su via Balbi Valier all'intersezione con via Ceresolo, in corrispondenza del ponte, è stato istituito il divieto di transito. Per i veicoli circolanti in via Ceresolo, in entrambi i sensi di marcia, è stato istituito l'obbligo di procedere dritto restando in via Ceresolo. Inoltre, su via Balbi Valier in direzione via Ceresolo, in corrispondenza del ponte, è stato istituito il divieto di transito, con l'installazione del segnale di strada chiusa. Il trasporto pubblico locale è stato deviato, attraverso un percorso alternativo, da e per il capolinea di Grompo, sulle vie Casalveghe e Ceresolo, e viceversa.