ROVIGO - Scatta il senso unico alternato nelle ore notturne e la riduzione del carico ai mezzi inferiori alle 40 tonnellate: con queste limitazioni entrano nel vivo i lavori di sistemazione del ponte sull’Adige tra la frazione rodigina di Boara Polesine e il c omune di Boara Pisani, in provincia di Padova.

Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale di Rovigo che riporta l’annuncio dell’Anas, ente gestore della S tatale 16, arteria lungo della quale il ponte rappresenta una infrastruttura di vitale importanza e sulla quale si riversa la circolazione a cavallo tra le provincie di Rovigo e di Padova, che ha avviato lo scorso dicembre, con diverse settimane di ritardo rispetto a quanto annunciato in prima battuta, l’esecuzione dei lavori di manutenzione al chilometro 38 della Statale 16 Adriatica. Le modifiche alla circolazione, tra l’altro anticipate dai vertici territoriali d ell’ Anas durante la riunione con le amministrazioni di Rovigo e Boara Pisani a fine settembre, poco dopo l’affidamento dei lavori, entreranno in vigore da lunedì prossimo .



LA COMUNICAZIONE



«Per consentire la prosecuzione dei lavori in sicurezza, a partire da lunedì 23 gennaio lungo il ponte sarà in vigore il senso unico alternato nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 21 . 30 e le 6 del giorno successivo, esclusi festivi e prefestivi, e il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 40 tonnellate» si sottolinea da Palazzo Nodari.

D’altra parte, la stessa Anas aveva rassicurato entrambe le amministrazioni e i cittadini assicurando che la viabilità lungo il ponte non sarebbe stata interrotta durante il periodo dei lavori nelle ore diurne di maggiore traffico. A tal proposito, al termine della riunione dello scorso 28 settembre, era stato chiarito: «Durante l’incontro è stata confermata la consegna dei lavori avvenuta il 28 settembre. Entro 15 giorni inizierà la predisposizione del ponteggio sotto il ponte. Questo comporterà la non chiusura del ponte stesso fino alle ore 22; durante la notte verrà predisposto un senso unico alternato, solo per il periodo necessario alla verniciatura». E ancora: «Il ponte potrebbe essere chiuso solo una o due notti, per permettere la sistemazione della parte superiore metallica».

F inora, non ci sono stati grossi fuori programma rispetto alla tabella di marcia dei lavori: da lunedì nelle ore notturne, e fino alle 6 del mattino successivo, scatta il senso unico alternato , mentre i mezzi di carico superiore alle 40 tonnellate dovranno trovare un percorso alternativo per attraversare l’Adige che potrebbe essere l’itinerario che coinvolge Anguillara Veneta.



IL CANTIERE



«Gli interventi in progetto - si spiega ancora da Palazzo Nodari - consistono nel ripristino delle superfici in calcestruzzo in corrispondenza delle spalle e delle passerelle pedonali, nella sabbiatura e verniciatura delle superfici al di sotto dell’impalcato, nella sostituzione di alcune componenti dell’infrastruttura con rinforzi strutturali localizzati e nella sistemazione delle passerelle pedonali tramite sostituzione dei montanti e dei parapetti. Completa l’intervento la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento dell’acqua piovana. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 2,6 milioni».