ROVIGO - È arrivato il tempo di grandi cantieri stradali, sia a livello di autostrada A13, sia per quello che riguarda ponti e cavalcavia. Inevitabilmente tutto questo finisce con il creare code, disagi, ma anche strade sbagliate a causa del navigatore satellitare. Sul cavalcavia di viale Amendola, poco distante dall'ingresso al casello A13 di Rovigo, da qualche giorno il traffico è a senso unico alternato, visti i lavori di potenziamento della pavimentazione stradale e non solo. Il tutto è regolato da apposito semaforo, funzionante giorno e notte.



I CANTIERI

A livello di autostrada invece, i lavori notturni di rifacimento del manto stradale, hanno dapprima riguardato tutta la parte che da Occhiobello porta fino a Padova. Pian, piano, i vari caselli sono sì rimasti aperti al traffico, ma solamente in uscita, mentre in entrata l'unica corsia disponibile era quella per Bologna. Tutto era stato anche scritto nei pannelli luminosi che si trovano sia percorrendo la A13 sia prima dell'ingresso. Però questi lavori evidentemente il navigatore non li segnala e così c'è stato più di qualche automobilista, che sabato sera, in occasione della chiusura delle direzioni Rovigo e Rovigo Nord-Boara Pisani verso Padova, ha ugualmente deciso di entrare in autostrada, per poi capire, troppo tardi, che bisognava tornare indietro, fino al casello di Rovigo Sud-Villamarzana, per poi ritornare a Rovigo e proseguire verso Padova. Pagando così due volte il pedaggio su Rovigo, oltre ad avere percorso una ventina di chilometri in più. La strada più economica e veloce era invece quella di proseguire per viale Amendola, andare su via Merlin, per poi passare Boara Polesine e Boara Pisani, fino ad arrivare al casello di Monselice. Da ieri e fino al 30 aprile, il casello di Rovigo è chiuso ai mezzi pesanti, in entrata e uscita, direzione Bologna, con peso superiore a 7,5 tonnellate. Da oggi fino al 30 gennaio, con orario 22-6, saranno poi via, via chiusi i tratti, in direzione Bologna: Rovigo Sud-Villamarzana, Occhiobello, Boara, Monselice (direzione Padova), Rovigo (entrambe le direzioni), dal 27 al 30 gennaio.



PONTE DELL'ADIGE

Intanto, oggi parte un altro cantiere. Anas ha infatti avviato i lavori di manutenzione del ponte sul fiume Adige, strada statale 16 Adriatica tra Boara Pisani e Boara Polesine. Per garantire la sicurezza durante i lavori, sarà in vigore un senso unico alternato, lungo il ponte, nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 6 del giorno successivo, esclusi festivi e prefestivi, e il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 40 tonnellate. I lavori, per i quali è stata stanziata una somma di 2,6 milioni di euro, prevedono il ripristino delle superfici in calcestruzzo delle spalle e delle passerelle pedonali, la sabbiatura e verniciatura delle superfici sottostanti l'impalcato, la sostituzione di alcune componenti dell'infrastruttura e la sistemazione delle passerelle pedonali. Completa l'intervento la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento dell'acqua piovana.