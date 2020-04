Polizia locale, sei multe per violazioni al decreto sul coronavirus

ROVIGO - Anche la Polizia locale intensifica i propri controlli sul territorio per il contrasto delle violazioni sugli spostamenti per l'emergenza Coronavirus. Gli agenti della Polizia municipale hanno controllato altre 49 persone elevando sei sanzioni. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 20 con una sanzione elevata. Sono state multate due persone che svolgevano attività motoria troppo distante dall'abitazione, due in auto senza giustificato motivo, due persone prive di dispositivi di protezione e un esercizio commerciale perché non ha fornito a due clienti che ne erano sprovvisti, i dispositivi di protezione individuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA