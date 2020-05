Coronavirus, quasi 2.300 controlli della Polizia locale in due mesi: 115 multe e 15 denunce

ROVIGO - Continua l'attività di controllo della Polizia Locale in tempi di emergenza Covid.

Tra marzo e aprile sono state 2.270 le persone controllate. Di queste, 15 sono state denunciate. «Tredici denunce hanno riguardato la violazione delle misure restrittive per inosservanza di un provvedimenti stabiliti dalle autorità - ha precisato il c omandante Alfonso Cavaliere - Una per documenti falsi e una per inottemperanza a tre provvedimenti di espulsione dallo Stato italiano.

Le sanzioni amministrative sono state invece, 115. Gli esercizi controllati sono stati 1836, di cui 4 sanzionati».

Nello specifico, i controlli hanno riguardato a marzo 886 persone e 1.178 esercizi commerciali, ad aprile 1.384 persone e 658 esercizi commerciali.











