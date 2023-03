ROVIGO - Sempre più “Polesine sicuro”: dopo quelli di Rovigo e Occhiobello, al casello autostradale e sul ponte che attraversa il Po, si apriranno, altri 15 “occhi” per monitorare chiunque varchi i confini della provincia, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione, che prevede l’installazione diffusa di telecamere di contesto ad alta risoluzione insieme a quelle con sistema di riconoscimento dei caratteri, in grado di leggere le targhe, creando una rete telematica capace di filmare e tracciare tutto il flusso veicolare.

IL PROTOCOLLO

Ieri mattina è stato sottoscritto in p refettura il protocollo d’intesa tra la Provincia, la questura e i Comuni che entrano a far parte del progetto: Adria, Ariano, Badia, Bergantino, Castelnovo Bariano, Ficarolo, Giacciano con Baruchella, Lusia, Melara, Pettorazza Grimani, Polesella, Rosolina, San Martino di Venezze, Taglio di Po e Villamarzana. L’aspetto innovativo del progetto è che le telecamere saranno in grado di “parlare fra loro”, con la segnalazione automatica di situazioni sospette nel caso di passaggio di veicoli che risultino rubati, non revisionati, o d oggetto di indagini , con il tracciamento dei dati che permetterà di recuperare i passaggi anche in un momento successivo.

Un progetto che ha mosso i primi passi nel 2017 e che come sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza Cristiano Corazzari, «è finanziato dalla Regione con 1,19 milioni di euro: un milione stanziato dall’assessorato allo Sviluppo economico, per il quale ringrazio il collega Marcato, e ulteriori 190mila euro dall’assessorato alla Sicurezza. Un progetto davvero innovativo che permetterà di fare del Polesine un laboratorio della sicurezza: sarà il primo territorio con ingressi controllati in entrata e in uscita con un importante effetto di deterrenza e di prevenzione, ma anche un fondamentale supporto alle indagini per le forze dell’ordine e di sicurezza impegnate nella repressione dei reati».



INTERCONNESIONE