Stop al traffico sull'argine: percorso ciclopedonale da Santa Maria Maddalena al viale dei Nati

Con la ripresa della bella stagione, il cantiere della Sinistra Po prosegue su via Boccalara dove un percorso ciclopedonale collegherà Santa Maria Maddalena al viale dei Nati. Secondo il programma dei lavori, di cui si prevede la conclusione entro l'estate, il tratto di via Malcantone è stato completato, mentre in via Boccalara il cantiere è nella fase dello scavo. «L'obiettivo di questo intervento di viabilità sostenibile spiega l'assessore ai lavori pubblici Silvia Fuso è quello di collegare i due centri abitati al viale dei Nati e all'area attrezzata esistente e quindi all'ampia parte naturalistica che caratterizza il nostro territorio affacciato sul fiume». Gli interventi sulla mobilità sostenibile del progetto Sinistra Po riguardano i comuni di Occhiobello (capofila), Melara, Polesella, Stienta, Papozze, Castelnovo Bariano, Ficarolo e Salara. Il costo totale dell'intervento è di poco meno di due milioni di euro. Nel frattempo oggi entra in vigore il provvedimento di divieto di accesso ai veicoli sabato, domenica e festivi sulla sommità arginale. La chiusura, come tutti gli anni, resta in vigore fino al 30 settembre. «Chiedo ai cittadini afferma il sindaco Coizzi - di rispettare l'ordinanza affinché la sommità arginale possa essere strada adibita a cicloturismo e passeggiate».