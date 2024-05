ROVIGO - Diminuiscono le imprese in Polesine. Secondo l’Ufficio statistica della Camera di commercio Venezia Rovigo, a fine marzo 2024, a fronte di un incremento dello 0,2% in provincia di Venezia, in quella di Rovigo si è registrato un calo dello 0,1% di imprese. In particolare, a fine marzo le localizzazioni di imprese attive in provincia erano 27.948 con la perdita di 32 unità (meno 0,1%) sul primo trimestre 2023; nel Veneziano, invece le imprese attive risultavano 90.350 con una crescita rispetto al primo trimestre 2023 di 157 unità. Complessivamente, le due province contavano 118.298 localizzazioni attive, di cui 89.258 sedi di impresa e 29.040 unità locali. Su base annuale c’è stata una minima crescita dello stock di imprese attive (0,1%) con 125 localizzazioni in più rispetto a marzo 2023 condizionata, come detto, da un incremento dello 0,2% nell’area metropolitana di Venezia e una diminuzione dello 0,1% in provincia di Rovigo.

Risultano in contrazione le sedi d’impresa (meno 0,3% sul 2023 pari a 286 unità), in aumento le unità locali (+1,4% e +411 unità in valore assoluto). In leggera flessione anche i dati comparati al trimestre precedente: -0,2% delle localizzazioni attive rispetto a fine 2023 (-292 unità in valore assoluto).



LA FOTOGRAFIA

Per quanto riguarda il Polesine, ci sono state differenze tra i settori. Su base annuale gli incrementi positivi sono stati registrati dal settore “attività professionali, scientifiche e tecniche (più 4,6% con 43 unità in più); noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (più 2,3% e più 18 unità); costruzioni (più 0,4% e più 14 unità). L’incremento più rilevante, rispetto ai numeri del comparto, è però del settore istruzione con un più 8,5% e 12 unità in più. Segno negativo, invece, rispetto al primo trimestre 2023 per il commercio (meno 1,7% e 103 unità in meno); l’agricoltura, dove il calo è stato di 51 unità (meno 0,7%) e l’industria (meno 0,7% e meno 20 unità).



SEDI DI IMPRESA

Nel complesso, le sedi di impresa registrano una perdita dello 0,3%. Le società di persone e le imprese individuali persono rispettivamente il 3,4% e lo 0,8%, mentre quelle di capitali crescono del 3,5%, con aumenti del 3,5% a Venezia e del 3,4% a Rovigo. All'interno di queste, le Srl aumentano del 2,7%, le Srls dell'8,1% e le Spa dello 0,8%. Le microimprese (0-9 addetti), che costituiscono il 93,1% delle sedi attive, diminuiscono dello 0,6% (-0,6% a Venezia e -0,5% a Rovigo). Al contrario, le imprese con 10-49 addetti crescono del 2,8%, quelle con 50-99 addetti del 3,6%, e le imprese con oltre 100 addetti del 6,5% (+6,6% a Venezia e +6,4% a Rovigo). Gli addetti nelle localizzazioni aumentano del 2,8% (+3,3% a Venezia e +1,1% a Rovigo).



IMPRESE STRANIERE

Continua la crescita delle imprese straniere: più 6,2% sul 2023 (+675 unità) con un aumento di 3.450 unità sul 2014. In lieve flessione le imprese femminili sull’anno precedente: -0,4% e -71 unità rispetto a marzo 2023 (-0,2% e -32 unità sul 2014). Diminuiscono leggermente anche le imprese giovanili: 46 unità sul primo trimestre 2023 e 1.094 unità (-15,2%) sulla serie storica decennale. Aumentano, infine, le imprese artigiane, con un +0,1% e +31 unità rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Rispetto al 2014, tuttavia, le imprese artigiane diminuiscono del 9,3% con una flessione di 2.449 unità.

Infine, le registrazioni di nuove imprese nel rodigino, nel periodo gennaio - marzo 2024, sono 355 in flessione del 9,7% rispetto allo stesso trimestre dell’annualità precedente. Le cancellazioni non d’ufficio (516) sono in diminuzione del 6,4% su base annuale con un saldo negativo di 161 sedi d’impresa.