ROVIGO - Con 4.826 impianti distribuiti sul territorio, anche in Polesine sta crescendo velocemente il ruolo delle fonti energetiche rinnovabili nella produzione elettrica. In dettaglio (i dati disponibili da Atlaimpianti del Gse sono aggiornati al luglio 2021), i due impianti per la produzione di elettricità da fonte idrica, a Castelguglielmo e Arquà Polesine (per un totale di potenza nominale di poco superiore a 1 megawatt), i due impianti a biomasse solide (il più rilevante a Villanova del Ghebbo, con una potenza nominale di 4,17 megawatt) e poi i 26 impianti a biogas (tutti di taglia inferiore a un megawatt di potenza nominale, per un totale di circa 20,7 megawatt), sono una quota minoritaria rispetto ai 4.796 impianti che sul territorio polesano “catturano” l’energia solare, censiti dal Gestore dei servizi energetici. Gli impianti fotovoltaici , infatti , sono il 92,3 per cento della potenza nominale installata alimentata da fonti rinnovabili, pari a 313,91 megawatt.

LA CRESCITA