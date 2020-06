PORTO TOLLE Prosegue, seppur a piccoli passi, il progetto di riconversione della ex centrale Enel di Polesine Camerini che evolverà nell’avveniristico villaggio turistico Delta Farm realizzato da Human Company, l’azienda toscana specializzata in turismo all’aria aperta. Nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo nell’ex sito industriale da parte di Marta Cardini, figlia del patron Claudio fondatore di Human Company, insieme al suo staff per fare una ricognizione dei luoghi. Ad accompagnare la figlia dell’imprenditore che rivoluzionerà il volto dell’ex centrale c’erano il sindaco Roberto Pizzoli e l’assessore Federico Vendemmiati.

IL SOPRALLUOGO

«Il progetto sta procedendo, questa visita è un segnale positivo – commenta il primo cittadino -. Purtroppo il Covid ha rallentato parecchio il tutto, essendo poi loro impegnati direttamente nel turismo con altri villaggi vacanze hanno avuto altre priorità». Si dice soddisfatto di come stiano andando le cose Pizzoli. «Loro credono fortemente in questa idea e stanno andando avanti. Dopo il preliminare di vendita, sta procedendo tutta la parte legata alle bonifiche ed alle demolizioni del sito. Di questi temi si sta discutendo in un tavolo tecnico, purtroppo l’ultimo incontro lo abbiamo avuto i primi di marzo, ma riprenderanno».

IL PROCEDIMENTO

Il sindaco spiega le mosse in corso d’opera: «Stanno facendo un piano di analisi e ci si sta confrontando sull’iter burocratico che si dovrà seguire. Questa è stata una visita perché pare abbiano delle visioni innovative da introdurre nel villaggio turistico cui vogliono dare vita sfruttando le caratteristiche di questo territorio che si presterebbe a queste nuove idee».

110 ETTARI

Di più il sindaco non può dire, resta che il villaggio occuperà una superficie di 110 ettari, 20 dei quali di rea boschiva, con zone ricettive destinate alle diverse tipologie di ospitalità all’aria aperta che vanno dalle piazzole alle case mobili di ultima generazione. Si tratta di un investimento complessivo di 60 milioni di euro da parte di Human Company che con Delta Farm prevede una presenza media di circa 8mila turisti al giorno, con un’occupazione di almeno 400 addetti.

OBIETTIVO 2023

Tra le principali attrazioni di questa struttura, unica nel suo genere nel Delta, sono previsti un polo sportivo multifunzionale, un’area per gli sport acquatici e spazi dedicati al benessere. L’obiettivo dell’azienda toscana sarebbe di aprire i battenti per la stagione 2023.

