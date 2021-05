ROVIGO - In Polesine la dispersione scolastica è quasi doppia rispetto al Veneto. E continua a restare la più alta in regione. Nell’anno scolastico in corso è quantificata a quota 1,36 per cento della popolazione di studenti ( comunque in calo rispetto ai tre anni precedenti, ma ben al di sopra dello 0,76 per cento di media tra le province venete ) la statistica che registra, complessivamente, i dati che portano a quantificare il risultato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati