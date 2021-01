Seduti al bar malgrado i divieti, i carabinieri multano clienti e titolare

POLESELLA - Seduti al bar malgrado le norme anti covid. Multati dai carabinieri cinque avventori. È accaduto nella mattinata di domenica, nel corso dei servizi finalizzati al rispetto delle prescrizioni relative al contenimento della diffusione del covid-19. I carabinieri della stazione di Fratta Polesine hanno effettuato un controllo di un bar di Polesella riscontrando che, in violazione dei vigenti Dpcm, all’interno dell’esercizio erano presenti, seduti al tavolo in una saletta, cinque avventori intenti a consumare alcune ordinazioni. Sono state quindi elevate sanzioni amministrative ai cinque clienti: 400 euro ciascuno ai sensi del Dpcm del 3 dicembre 2020 (aree arancioni) e al titolare dell’esercizio pubblico a cui è stata anche applicata la sanzione accessoria della chiusura del locale per giorni 5.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA